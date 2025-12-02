Publicado 02/12/2025 16:28:19 +01:00CET

Pérez Llorca toma posesión como 'president' pidiendo perdón a las víctimas de la dana

Juanfran Pérez Llorca ha tomado posesión este martes como 'president' de la Generalitat y ha dedicado sus primeras palabras a pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana, tal y como ya avanzó en su discurso de investidura la pasada semana. Llorca ha jurado su cargo en el hemiciclo de Les Corts en un acto protocolario al que han asistido invitados como el secretario general del PP, Miguel Tellado, y también representantes de la sociedad civil valenciana y otros cargos como los alcaldes de València y Alicante.

