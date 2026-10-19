Personas rescatadas en la zona de la playa de Oliva: "Esto es una pesadilla"

Valencia, 19 de octubre de 2026. Declaraciones de algunas de las personas que han sido rescatadas en la zona de la plaza del municipio valenciano de Oliva y que califican lo ocurrido tras la dana Adam de "pesadilla". "Es incompresible que en una sola noche pueda pasar algo así. Cuando me acosté a las dos de la mañana no había agua y a las siete de la mañana tenía agua hasta las rodillas", ha comentado una de las personas que ha sido rescatada por la Guardia Civil de su vivienda ubicada en una plata baja. Otra de las personas rescatadas han comentado que han sido reubicados en el centro polivalente en un helicóptero pero que finalmente estarán en casa de unos familiares. "Se ha cargado el coche, la moto, la nevera", ha comentado esta persona afectada por las inundaciones en Oliva.