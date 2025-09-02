Plan de restauración de Mezquita-Catedral previsto hasta 2026 por Junta y Cabildo

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta, Patricia del Pozo, ha informado de que este miércoles se va a producir la primera reunión técnica entre "especialistas del Cabildo y de la Consejería de Cultura", con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba "en perfecta sintonía", para abordar la redacción del proyecto definitivo de conservación y restauración de la zona de la Mezquita-Catedral afectada por el incendio del 8 de agosto, un documento que espera que "sea presentado a la Comisión Provincial de Patrimonio a finales del mes de septiembre o inicios de octubre", mientras que la "rehabilitación al completo podría finalizar a mediados de 2026, aproximadamente".