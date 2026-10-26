Planas confía en un acuerdo "en tiempo útil" que permita seguir faenando en Mauritania

Bruselas, 26 de octubre de 2026. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confiado este lunes desde Luxemburgo en que sea posible que la Unión Europea logre "en tiempo útil" un acuerdo que permita a la flota europea --incluida la española-- seguir faenando en aguas de Mauritania, cuya actividad está de momento cubierta sólo hasta el 14 de noviembre, cuando expira el actual protocolo pesquero para el que España, Portugal, Países Bajos y Letonia urgen a Bruselas a pactar una prórroga. (Fuente: Comisión Europea)