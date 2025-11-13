Planas critica que Vox "ha impuesto" a Pérez Llorca para presidir la Generalitat

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido la convocatoria de elecciones en la Comunitat Valenciana y ha afirmado que "está claro que no es el PP quien ha decidido" que Juanfran Pérez Llorca sea su candidato a presidir la Generalitat, sino que "lo ha impuesto Vox y ahora estamos viendo condiciones adicionales" de esta formación. "De Vox se puede esperar todo, diques, presas y también pecholatas si hace falta. Es decir, todo aquello que remite al concepto de la España que nunca ha existido y, sobre todo, la España que no queremos que nunca vuelva". Así lo ha señalado, en una rueda de prensa este jueves en València, preguntado por las declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, en las que pidió a Pérez Llorca que se comprometa a exigir la construcción de "presas y diques" en la Comunitat Valenciana si los 'populares' quieren el apoyo de su partido para investirlo.(Fuente: Imágenes Satélite)