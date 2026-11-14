PNV critica el "abandono del Estado a Euskadi" en materia ferroviaria y pide "más autogobierno"

Bilbao, 14 de noviembre de 2026. La cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha criticado el "abandono del Estado a Euskadi" en materia ferroviaria y ha exigido "más autogobierno ferroviario, más alla de las competencias recientemente transferidas". En un acto electoral en Tolosa (Gipuzkoa), Vaquero ha lamentado que "cambian los gobiernos en Madrid, cambian los ministros, pero Euskadi sigue esperando", porque "da igual quien gobierne Madrid, los compromisos con las infraestructuras ferroviarias de Euskadi se eternizan y las inversiones nunca llegan con la determinación necesaria". (Fuente: Imágenes Cedidas)