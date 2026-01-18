PNV no ve "irregularidad" en el caso del palacete de Getxo y actuará "si la hay"

El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha asegurado que, con la información de la que se dispone hasta ahora, no se ha "visto ninguna irregularidad ni ninguna actitud no ética" en el caso del derribo del palacete 'Irurak Bat' de Getxo para la posterior construcción de viviendas. No obstante, ha subrayado que, si la hubiera, su partido "actuaría en consecuencia".En declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Mungia, donde ha visitado la feria de San Antontxu, el presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV ha afirmado que le sorprendió "enormemente" el registro efectuado el pasado miércoles por la Ertzaintza en dependencias del Ayuntamiento de Getxo en el marco de la investigación abierta por el derribo del palacete. De igual modo, ha considerado que también la ciudadanía se habrá visto "muy sorprendida".Según ha explicado, el PNV de Bizkaia se ha reunido con la alcaldesa, la jeltzale Amaia Aguirre, y con los concejales en Getxo, así como con las tres organizaciones municipales del partido en esta localidad vizcaína.En palabras de Ansola, "con la información que disponemos a día 18 de enero del 2026, no hemos visto ninguna irregularidad en el procedimiento administrativo del caso de estas viviendas".El presidente del PNV vizcaíno, que ha defendido "la presunción de inocencia de todas las personas", ha remarcado que, tras "año y medio con este caso, no hay ninguna persona imputada ni investigada".Tampoco, ha añadido, se ha visto "ninguna actitud no ética" por parte de los concejales. En este sentido, ha aludido a las críticas sobre la celeridad en la licencia del proyecto precisando que, dado que se iba a llevar a cabo la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Getxo, "las licencias en curso, y eran muchas, tenían que ser aceleradas para que no se quedaran paralizadas al menos durante dos años hasta la aprobación definitiva"."Se aceleraron, pero no una ni dos, sino decenas de licencias en aquella época para que, como es normal, la administración fuera eficiente de cara al administrado", ha explicado.Asimismo, ha puntualizado que "la licencia de construcción de estas 12 viviendas se dio en un mes de octubre de 2023 y los concejales que accedieron a la cooperativa no dieron ningún paso por lo menos hasta marzo del 2024", por lo que no percibe que "haya ninguna actitud no ética en este sentido".Ansola ha señalado que se concedió licencia de obra para la construcción de esas 12 viviendas "y el constructor, cuya labor era el derribo parcial más la construcción de las nuevas viviendas, tenía una serie de requisitos que parece que no cumplió" y, por ello, "hay un expediente sancionador y desde luego el Ayuntamiento procederá como corresponda administrativamente"."Pero eso no tiene relación con ningún trato de favor, ni el querer acelerar el procedimiento, ni nada", ha remarcado el presidente del BBB.En todo caso, ha asegurado que el PNV "tomará cartas en el asunto" si, en el transcurso de la investigación, se viera que ha habido "un comportamiento no ético" por parte sus responsables políticos o "alguna irregularidad en lo que es el procedimiento administrativo". En ese caso, ha insistido, "actuaremos en consecuencia".