Podemos defiende que en Cataluña "no hay que tener miedo" a un posible referéndum

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha subrayado que la mesa de diálogo en Cataluña debe avanzar más y ha defendido que la posibilidad de referéndum acordado es una herramienta de resolución de conflictos políticos, aunque esa fase todavía no ha llegado. "Lo dijimos en su momento, no hay que tenerle miedo a consultar al pueblo y por tanto herramientas como el referéndum son herramientas que el poder ejecutivo y legislativo, la política de nuestro país, no les pueden tener miedo. Son herramientas a utilizar en momentos dados para resolver conflictos, pero no estamos en ese punto todavía", ha reseñado en una entrevista con Europa Press sobre esta vía que el PSOE rechaza.