Podemos urge acelerar la investigación y replantearse subcontratar servicios ferroviarios

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado al Gobierno que acelere la investigación sobre el accidente de tren en Adamuz y ataje, determinando pronto las causas del siniestro, la "desconfianza" que ha cundido en la ciudadanía sobre el sistema ferroviario. También ha instado al Ejecutivo a que se replantee el modelo de liberalización del sector y termine con la subcontratación de tareas de mantenimiento, además de reprochar falta de inversión en materia ferroviaria a la altura del aumento del tráfico ferroviario.(Fuente: Podemos)