La Policía investiga el paradero de los padres de un bebé abandonado en un portal en Sevilla

La Policía Nacional está investigando el paradero de los padres de un bebé que fue abandonado este martes en la barriada Madre de Dios de Sevilla. El menor está hospitalizado aunque se encuentra en "buen estado de salud y en buenas condiciones".Así lo ha confirmado en una declaración ante los medios el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien ha relatado que el bebé fue encontrado por una vecina en un portal de la barriada. Ella le habría comparado pañales y leche mientras llegaban las fuerzas policiales.