Policía Local de Paiporta otorga la Medalla de Oro a más de 900 agentes de todo el país

La Policía Local de Paiporta (Valencia), con el apoyo unánime del plenario del Ayuntamiento, ha condecorado este viernes, y a título individual, a más de 900 agentes policiales de toda España como reconocimiento a su destacada labor en las labores de auxilio y rescate durante la DANA. La ceremonia, que ha tenido lugar a las 10.30h en el Campo de Fútbol El Terrer de la localidad, ha congregado a más de 1.000 asistentes entre policías locales, guardias civiles de Paiporta, miembros y voluntarios de Protección Civil, así como 31 alcaldes y autoridades municipales de varios puntos de España. El acto de entrega ha estado presidido por el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, y durante la ceremonia ha habido un sentido homenaje a las personas que perdieron la vida en la riada con una corona de laurel seguido de un minuto de silencio.