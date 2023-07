La portavoz de la Policía Nacional, Silvia Garrido, ha dado una serie de indicaciones para evitar los robos en viviendas aprovechándose de nuestra ausencia por vacaciones "si no tenemos un sistema de domótica que nos abra, cierre las persianas o apague las luces, se puede buscar a una persona de confianza que acceda a nuestra vivienda y haga eso mismo", otro tipo de precauciones son "no dejar nunca las persianas totalmente bajadas, porque eso dará un aspecto de que no estamos en la vivienda".

