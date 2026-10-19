La Policía de París denuncia saqueos y anuncia el arresto de más de 300 personas este domingo

Francia, 19 de octubre de 2026. Más de 300 personas han sido detenidas apenas en las tres últimas horas del domingo por la Policía de París, que enmarca estos arrestos en la actividad de "grupos dispersos de jóvenes delincuentes oportunistas" que "intentan saquear comercios", en medio de las protestas originadas la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas que ya dejaron en la víspera una jornada con 720 detenciones en la capital francesa y casi 2.400 en todo el país. (Fuente: @RevPermanente/@prefpolice/Macron)