Politóloga: "Con la vuelta del Rey emérito se le puede exigir que dé cuentas de la fiscalidad"

Valencia, 1 de marzo de 2026. La abogada, politóloga y presidenta de la Asociación valenciana politología (AVAPOL), Susi Boix, cree que ante la posible vuelta de Juan Carlos I, el Rey emérito de España, y si recupera su residencia fiscal, se le va a "exigir" que dé cuentas de la fiscalidad. Boix destacaba que el regreso del emérito piensa que "no va a ser recibido" en la mayoría de la población "con los brazos abiertos" y considera que la sociedad "puede rechazar su vuelta". También ha añadido que un hecho clave para la Casa Real es que no tiene que "entorpecer" la 'operación Leonor'.