Del Postigo destaca liderazgo del CAA en alfabetización mediática: "Nos jugamos la democracia"

El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Domi del Postigo, ha reivindicado el papel de la institución en la promoción de la alfabetización mediática, subrayando que el organismo no solo cumple con su misión de velar por los contenidos audiovisuales, sino que se ha situado en la primera línea de la lucha contra la desinformación y de la defensa del derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y contrastada. "Nos jugamos la democracia", ha advertido en una entrevista concedida a Europa Press.