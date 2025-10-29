PP ataca al Gobierno y Montero solo habla de la recuperación tras la dana

El PP y Vox han vuelto a atacar a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, con los casos de corrupción que salpican al PSOE durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, pero la también ministra de Hacienda ha rehusado entrar al trapo alegando que el día en que se cumple el primer aniversario de la mortífera dana que provocó 237 fallecidos hay que enviar un mensaje de "esperanza" a las personas que "confían que sus instituciones estén a la altura de las circunstancias".(Fuente: Congreso)