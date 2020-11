PP pide la dimisión de Illa, al que acusa de esconderse

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, ha advertido a Salvador Illa que "no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio de Sanidad", y le ha acusado de estar "escondido" detrás de las CCAA y de ser "incapaz de reaccionar" desde el comienzo de la pandemia. Por su parte, el ministro le ha acusado de intentar, cuando fue consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, que el Hospital Universitario de Toledo, que éste martes fue inaugurado por los Reyes de España y propio ministro de Sanidad, "no se abriese". "No me des muchas lecciones sobre lo que hay que hacer porque usted intenté que este hospital se recortará y no saliera", ha respondido.(Fuente: Congreso)