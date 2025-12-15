PP-A se queda al borde de la mayoría absoluta tras la crisis de los cribados

El PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,2% de los votos y una ventaja de 18,8 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 21,4% de los sufragios y caería hasta los 25-28 escaños, de forma que los 'populares' podrían mantener por la mínima o perder la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022, tras la crisis desencadenada este otoño por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza, según el barómetro publicado este lunes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.