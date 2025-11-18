PP-A suspende de militancia al presidente del PP de Almería y al resto de detenidos

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha confirmado la detención de siete personas y la realización de diez registros en la segunda fase de la investigación del caso 'Mascarillas', iniciada en 2021 por la presunta compra fraudulenta de material sanitario, entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el delegado del Área de Presidencia y vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.Ante ello, el PP-A ha decidido la "suspensión cautelar de militancia" del presidente provincial del partido en Almería y de la Diputación, Javier Aureliano García; del vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras ser detenidos este martes por la Guardia Civil por presuntas contrataciones irregulares.(Fuente: Europa Press / PSOE / PP)