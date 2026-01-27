El PP ve "frívola" la regularización "masiva" de migrantes del PSOE

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, ha criticado que el Consejo de Ministros apruebe este martes una regularización extraordinaria de migrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos. "El Gobierno sigue frivolizando con cuestiones importantes, lo trae en estos momentos para intentar tapar de lo que están hablando todos los españoles que es si es seguro coger un tren hoy", ha asegurado Muñoz en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.(Fuente: Congreso)