PPCV apunta a Puig como "máximo responsable" de que Oltra siga en la Generalitat

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado al presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, de ser el "máximo responsable" de que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra (Compromís), siga al frente de las políticas de menores tras su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. "Salvo que haya razones que no alcanzamos a entender entre Puig y Oltra, no entendemos por qué no asume su responsabilidad", ha advertido en rueda de prensa tras hacerse pública la decisión del TSJCV de citar a la vicepresidenta a declarar como investigada en este caso.