Pradales llama a Bonilla y le pide "menos ruido" y "más colaboración" con reparto de migrantes

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que este miércoles habló por teléfono con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras sus críticas a Euskadi por el reparto de menores migrantes, y han acordado que las consejeras vasca y andaluza del ramo se pongan en contacto para abordar esta cuestión. Pradales ha pedido a Moreno Bonilla "menos ruido" sobre el reparto de menores no acompañados, que no debe convertirse en "motivo de polémica y disputa política", y "más trabajo y colaboración" entre comunidades autónomas.