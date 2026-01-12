Pradas y Cuenca llegan al juzgado de Catarroja al careo ante gritos de asociaciones de víctimas

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, han llegado este lunes a los juzgados de Catarroja (Valencia) para enfrentarse a un careo por sus comunicaciones el día de la dana ante gritos de "asesina" y "mentiroso". El primero en llegar al juzgado ha sido Cuenca, a las 9.08 horas, donde le esperaban una treintena de víctimas de la dana que le han gritado "sinvergüenza", "asesino", "mentiroso" y "golfo". Unos minutos más tarde, pasadas las 9.15 horas, ha llegado Pradas, a la que también le han espetado "asesina". Ninguno de ellos se ha detenido a atender a la nube de periodistas que esperaba en la puerta.