'Pradoween': un barrio de Extremadura suma casi cien casas decoradas por Halloween

Mérida, 31 de octubre de 2026. Cerca de un centenar de viviendas, balcones y locales comerciales de la barriada de El Prado, en Mérida, se han engalanado este año con motivo de Halloween en la iniciativa denominada 'Pradoween 2026'. El presidente de la Asociación Vecinal El Prado, Gonzalo Aleson, ha explicado que la iniciativa busca dinamizar y dar visibilidad a esta zona de la capital autonómica, que cuenta con más de 5.000 residentes. "Dijimos: vamos a plantearlo pensando que a lo mejor un par de vecinos se animan a decorar. Pues al final resulta que un par no, son cerca de un centenar de casas, balcones, incluso locales comerciales los que han dado visibilidad al barrio", ha destacado.