Publicado 28/11/2025 13:27:36 +01:00CET

Se presenta en el Congreso de los Diputados el Manifiesto Afepadi de complementos alimenticios

El Congreso de los Diputados ha acogido la II Jornada Afepadi, organizada por la Asociación Española de Complementos Alimenticios. Un encuentro centrado en definir un marco de seguridad y crecimiento para los complementos alimenticios. Tras la inauguración, a cargo de la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, la asociación ha presentado su Manifiesto, que recoge las propuestas del sector para avanzar hacia un entorno regulatorio estable, seguro y competitivo.La sesión ha abierto el debate sobre la actualización del Real Decreto 1487/2009, la convivencia normativa con Europa y el papel de estos productos en la nutrición de precisión, con profesionales sanitarios y representantes institucionales. Además, ha acogido la presentación del informe 'Percepción Médica sobre uso y prescripción de complementos alimenticios. La visión de médicos de Atención Primaria', realizado por IQVIA.La jornada ha destacado la necesidad de un marco regulatorio actualizado que impulse la seguridad, la innovación y el crecimiento del sector.Encuentros como este refuerzan el compromiso de Afepadi con la promoción de la colaboración institucional y el desarrollo responsable de complementos alimenticios.

Vídeos destacados

Lo más leído