Se presenta el primer Atlas de las Glomerulonefritis Crónicas

ALCER y Novartis, con el aval científico de la Sociedad Española de Nefrología, han presentado el primer Atlas de las Glomerulonefritis Crónicas, un grupo de enfermedades renales poco conocidas.El documento recoge por primera vez la perspectiva del paciente y el cuidador para reflejar la situación actual de estas patologías, que constituyen una de las principales causas de enfermedad renal crónica en España. Esta afección puede derivar en necesidad de diálisis y trasplantes de riñón, con un efecto devastador en la calidad de vida de los pacientes y familiares y una importante carga social y económica.El Atlas destaca la importancia de acelerar el diagnóstico de estas enfermedades y seguir avanzando hacia opciones terapéuticas que frenen la progresión de la enfermedad y preserven la función renal, con amplia preferencia por la vía oral.Los expertos han subrayado la necesidad de mejorar el conocimiento de estas patologías y visibilizar su impacto en la población. Además, el documento promueve impulsar un cambio de modelo que incorpore una atención más precoz, personalizada y centrada en las necesidades de los pacientes.