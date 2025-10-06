La presidenta de la FEMP pide respeto para los ayuntamientos y abordar la financiación local

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha pedido al Gobierno "respeto" para los ayuntamientos y ha insistido en abordar una financiación local "que no se toca desde hace 23 años, desde 2002".García-Pelayo, que ha presentado al consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press de la mano de la Fundación Cajasol, ha manifestado que los ayuntamientos son "el punto al que acuden los ciudadanos, la primera red de solidaridad de todo el país, y además la red más fuerte, la que da la respuesta más rápida".