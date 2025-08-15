El presidente del CAA defiende "poner coto" al acceso de menores a Internet

El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Domi del Postigo, ha defendido la necesidad "urgente e importantísima" de impedir el acceso de menores a determinados contenidos en Internet, especialmente de carácter pornográfico o las redes sociales, a través de medidas de carácter legal o el desarrollo de una herramienta eficaz de verificación de edad pero que "no vulnere en ningún caso" la protección de datos personales. En una entrevista concedida a Europa Press, ha advertido de los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas y al acceso prematuro a material sexual explícito, y ha llamado a implicar a toda la sociedad en la protección de los menores en el entorno digital, incluidas las instituciones. "Si no se pone coto de manera punitiva o prohibitiva, o utilizando herramientas de verificación, no se puede dejar toda la responsabilidad a las familias; algunas no pueden más, y quienes no tienen familia quedan completamente desprotegidos", ha subrayado.