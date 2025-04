Presiente de Diputación de Málaga: "O hay tasa turística o financiación extra para municipios"

El presidente de la Diputación provincial de Málaga y alcalde de municipio malagueño de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha asegurado que "o ponemos la tasa turística o hay una financiación extraordinaria a estos municipios por ese exceso de gastos que tienen durante el verano"; una financiación, "no con más impuestos", ha dicho, sino con más transferencias del Gobierno central y de la Junta de Andalucía."Yo no estoy de acuerdo con la tasa turística pero como presidente de la Diputación, creo que hace menos competitivo a tu destino, lo encarece y con los precios que están subiendo es un riesgo. Pero, como alcalde del litoral, pues sí estoy" si no hay una financiación "suficiente", ha dicho este martes en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando e Hidralia.