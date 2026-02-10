Productos Mata se alza con el Premio Pyme del Año en Jaén

Productos de repostería y conservas de calidad elaborados con materias primas de primera.Así es Productos Mata, el Premio Pyme del Año 2025 en Jaén, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander.Con una historia familiar que se remonta a finales del siglo XIX, esta pyme con sede en Alcaudete, en la actualidad tienen una plantilla de 15 trabajadores fijos que se amplía hasta los 50 en campañas concretas.Con la vista puesta en la innovación, otro de sus retos en el compromiso con el entorno y el medioambiente.En su desarrollo ha sido fundamental el apoyo financiero.Un negocio familiar, con arraigo, en constante evolución y consolidada en el sector, Productos Mata encara el futuro con la misma ilusión con la que empezaron.