Protecció Civil pide precaución ante un nuevo temporal con lluvias de más de 150 litros

El jefe del área de predicción de Meteocat, Santi Segalà, ha avisado esta mañana que la predicción meteorológica indica que "los máximos de precipitación entre el lunes y el martes se concentrarán en la mitad este y en el resto del litoral y prelitoral, donde se pueden llegar a superar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas".Respecto a la nieve, esta "afectará a la zona del Pirineo oriental, con acumulaciones de más de 40 centímetros por encima de los 1500 metros y más de 80 centímetros por encima de los 2000 metros". En cuanto al temporal marítimo, "se esperan olas de más de 2 metros y medio en la costa catalana y más de 4 metros en la mitad norte, sobre todo en la Costa Brava".La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha asegurado que Protecció Civil mantendrá activadas las alertas de los planes Inuncat y Neucat de cara a este lunes y martes tras la reunión del comité técnico de seguimiento, y ha avisado de la activación la prealerta del plan Allaucat.