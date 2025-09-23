El proyecto CRETA prueba en Irún nuevas tecnologías para impulsar la movilidad sostenible

El paso fronterizo entre España y Francia en Irún ha acogido una prueba para crear un nuevo sistema global de monitorización y gestión inteligente del tráfico a través de diferentes tecnologíasAdemás, el consorcio de empresas formado por MasOrange, Abertis, Cellnex, Indra, Opus RSE, Vinces y Alpha Syltec Ingeniería ha presentado los primeros resultados del proyecto "Control de la Movilidad y Reducción de las Emisiones del Tráfico", CRETA.CRETA tiene como objetivo crear un nuevo sistema global de monitorización y gestión inteligente del tráfico a través de diferentes tecnologías para impulsar una movilidad sostenible, eficiente y alineada con la normativa.Gracias a este proyecto, las Administraciones Públicas contarán con herramientas para diseñar políticas relativas al transporte por carretera y a la movilidad.Un desarrollo de 2,7 millones de euros que el consorcio de empresas recibe de los fondos NextGeneration en el marco del Proyecto UNICO-5G Sectorial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.