Un proyecto pionero para mejorar el proceso asistencial de la enfermedad de Parkinson en España

Madrid, 12 de noviembre de 2026. Expertos y profesionales médicos han puesto en marcha un proyecto pionero para la mejora en el proceso asistencial de la enfermedad de Parkinson avanzado en España. La Iniciativa Estratégica de Salud, que cuenta con el apoyo de Abbvie y el Centro de Investigación Biomédica en Red, busca diseñar un modelo de atención equitativo y adaptado a las necesidades de las personas afectadas por esta patología en su fase avanzada. La enfermedad de Parkinson afecta a más de 150.000 personas en España. Al ser un trastorno neurodegenerativo crónico plantea retos asistenciales que es necesario abordar. La enfermedad produce sintomatología que afecta al movimiento, pero también síntomas no motores como los trastornos del sueño, además del impacto social y emocional que sufren los pacientes y sus familias. Se prevé que la incidencia el párkinson se duplique en Europa en los próximos años, debido entre otros factores al envejecimiento poblacional. Por eso abordar hoy los retos del futuro puede marcar la diferencia.