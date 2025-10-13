Psicólogos advierten del impacto psicológico del secuestro en rehenes israelíes y palestinos

El grupo palestino Hamás y las autoridades de Israel han cumplido este lunes con el primer canje contemplado en el acuerdo de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza. Los últimos 20 rehenes en manos de Hamás han recuperado la libertad 738 días después de su secuestro y, a cambio, Israel ha excarcelado a unos 2.000 presos. La psicóloga especializada en trauma y psicología de emergencias, Lourdes Fernández Márquez, ha explicado los efectos psicológicos que sufrirán los rehenes liberados tras su cautiverio. "Vendrán traumatizados de esta experiencia", ha señalado.