PSOE, sin miedo a la fecha de las elecciones que Moreno convocará "cuando a él le interese"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, cree que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), convocará las próximas elecciones autonómicas --que tocarían en junio de 2026-- "cuando a él le interese", y no en función del interés de los andaluces, si bien advierte de que en el PSOE andaluz no tienen "ningún miedo" sobre la fecha final de esos comicios.Así lo ha trasladado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha sostenido que Moreno "está jugando a la especulación constante" acerca de la fecha de las próximas andaluzas, y "todo el mundo sabe que va a convocar las elecciones cuando a él le interese, y no cuando le interese a Andalucía".(Fuente: PSOE-A)