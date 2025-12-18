PSOE y Sumar se preparan para la reunión de este viernes

A menos de 24h de la reunión entre PSOE y Sumar para tratar la exigencia del socio minoritario de abordar medidas para relanzar al Gobierno, tras la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y acoso sexual en las filas socialistas, tanto el PSOE como Sumar han valorado la misma. Desde el PSOE, el presidente del Gobierno y secretario general de la formación, Pedro Sánchez, ha insistido en que la coalición entre PSOE y Sumar debe continuar hasta el final de la legislatura en el año 2027 "pese a las dificultades", como ha remarcado, después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, volviese a pedir una renovación de ministros en el Ejecutivo.(Fuente: Europa Press / PSOE / Sumar)