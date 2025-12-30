El PSOE-A se ve ya "preparado" para afrontar las elecciones al margen de la fecha

El PSOE-A se reivindica "preparado desde ya" para afrontar las elecciones andaluzas previstas para el próximo año 2026 al margen de la fecha en la que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), decida convocarlas según lo que crea que más "le convenga".Así lo ha venido a trasladar la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una entrevista concedida a Europa Press en la que, de cara al año que empieza ya esta semana, y que será electoral en Andalucía, ha subrayado la apuesta de su partido "por el cambio que merece" esta comunidad autónoma tras la legislatura de gobierno del PP-A con mayoría absoluta.(Fuente: PSOE-A)