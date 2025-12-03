PSPV ve el Consell de Llorca como "una indignidad y un insulto a las víctimas de la dana"

El PSPV considera que el Consell de Juanfran Pérez Llorca será "de absoluta continuidad" al de Carlos Mazón, a tenor de los cambios anunciados este miércoles por el nuevo 'president' en la composición del gobierno valenciano. A su juicio, el mantenimiento de la mayoría de los consellers de Mazón supone "una absoluta indignidad y un insulto a la memoria de las víctimas de la dana". "No se abre un nuevo tiempo político, se mantiene lamentablemente la página del 29 de octubre. La Comunitat Valenciana sigue encerrada en El Ventorro por culpa en este caso de Juanfran Pérez Llorca", ha asegurado el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz.