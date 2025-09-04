Puente anticipa dos años más de incidencias en trenes, en un día con nuevos retrasos en el AVE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anticipado que en los dos próximos años se producirán más incidencias en la red ferroviaria, al tener que estrenar nuevos trenes que pueden dar problemas, al mismo tiempo que conviven con otros trenes viejos que se han quedado obsoletos. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados a iniciativa propia para informar de la actual situación de los trenes, Puente ha admitido esta coyuntura justo en un día en el que por una caída de los servidores informáticos de Adif, trenes de alta velocidad con origen y/o destino Madrid se han visto afectados con paradas y retrasos este mismo jueves. Los equipos informáticos de respaldo han funcionado correctamente y ya se está recuperando gradualmente la circulación.(Fuente: Congreso/X/Europa Press)