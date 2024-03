Puente, "bastante defraudado" con Ábalos: "Hay gente que no está a la altura del partido"

El titular de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que está "bastante defraudado" con el exministro José Luis Ábalos, ante su reacción a la petición de responsabilidades del PSOE por el 'caso Koldo', y que ha vivido la situación "con mucho desgarro" y "dolor" por su "afecto especial" hacia él como compañero de partido al que ha "respetado mucho". "Más allá de lo político, me produce mucha rabia. Creo que hay gente que no está a la altura del partido al que pertenece y de la historia que tiene y de lo mucho que le debe. Me da la sensación de que no se sabe corresponder al partido: hay que saber estar y tener altura de miras", ha manifestado sobre cómo ha vivido la marcha de Ábalos al Grupo Mixto tras haber sido expulsado del grupo parlamentario socialista y haber rechazado dejar su acto de diputado por el 'caso Koldo'.