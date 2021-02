Puig defiende que "salvar la Semana Santa" no es "ninguna prioridad"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido que "salvar la Semana Santa" no es "ninguna prioridad", porque ha asegurado que "estamos en el centro de la pandemia" con una "situación muy difícil" y ha señalado que "no se puede dar falsa sensación de normalidad y seguridad cuando no la hay". Sobre las sobre las medidas que está tomando la Comunidad de Madrid con respecto a la hostelería, Puig ha recalcado que "no estamos para ninguna relajación, en ninguna comunidad autónoma".(Fuente: Generalitat)