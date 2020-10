El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que sobre la aplicación del estado de alarma "no se puede actuar de manera cortoplacista" y ha manifestado que "no se puede estar cada 15 días renovando el instrumento" a expensas de "distintos movimientos políticos que puedan entorpecer la seguridad sanitaria". Puig ha señalado que el estado de alarma "debe dar la mayor cobertura posible a medio plazo" y que su duración no estará "exenta" de "control parlamentario ni de fiscalización".