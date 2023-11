Puig lamenta la falta de respuesta de Mazón ante la "incitación al odio" en sedes socialistas

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha lamentado que no haya una respuesta por parte del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante las "incitaciones al odio" frente a las sedes socialistas y le ha instado a condenar estos "insultos", así como el mensaje que publicó ayer un concejal de Xirivella (Valencia) en sus redes sociales. "Está dimitiendo en su función de defensa del interés general y toda la ciudadanía, es él el responsable", ha recalcado. Asimismo, Puig ha asegurado que no habrá pactos ni acuerdos con el Partido Popular mientras "no haya garantías de respecto a la pluralidad".