El rector de la UCM cree que la LOSU no permite a universidades "ser mejores"

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, cree que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no permite a las universidades "ser mejores" aunque ha destacado alguna de los avances que introduce en la estabilización de los profesores. "No nos gusta porque, vamos a decirlo muy resumido, no nos permite ser mejores (...) Quizás ha estado marcado mucho por intereses de unos ciertos partidos políticos", ha señalado el rector tras ser elegido de nuevo para liderar la Universidad Complutense. Así, ha reconocido que a los rectores no les ha gustado la LOSU en su documento final pese a que el inicial cree que era "bastante interesante". "Dentro de la crítica y el desacuerdo en muchas cuestiones, tanto con el ministro Castells como el ministro actual (Joan Subirats) es muy buena y muy cordial", ha reivindicado.