Redondo cree "desacertadas" las palabras de Casado y Monasterio al hablar de "aquelarres"

El ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, Iván redondo, ha asegurado que aquellos que han tachado de "aquelarre" la reunión de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, junto con la alcaldesa de Barcelona, la presidenta de la Generalitat en Valencia y la líder de Mas Madrid, "no conocen bien lo que es un aquelarre". En este sentido, Redondo ha señalado que "tendría cuidado de hablar de aquelarres" y "sería más prudente" al dirigirse a un adversario político. Preguntado por Yolanda Díaz, Redondo ha matizado estar conforme con las palabras de la vicepresidenta donde aseguraba "estar muy volcada en las tareas del actual gobierno" y no plantear la posibilidad de ser la primera presidenta del estado español. Redondo ha explicado que las palabras de Díaz "son muy acertadas" y que él solo hablaba "de una posibilidad", de las tres que hay sobre la mesa a su parecer. Sobre el papel del actual gobierno y su acercamiento a ERC, Iván ha asegurado que "el partido socialista lo que hace es avanzar en su agenda reformista y que eso siempre es acertado".