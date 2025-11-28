Rego critica que Pérez Llorca "abrace la agenda ultra" de Vox sobre derechos de la infancia

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado que el investido presidente de la Generalitat, Juafran Pérez Llorca, "ha abrazado completamente la agenda ultra de Vox, empezando precisamente por todo lo que tiene que ver con la cancelación de los derechos fundamentales de niños y niñas, en este caso migrantes no acompañados". Así se ha pronunciado, en alusión al discurso de Pérez Llorca durante el debate de investidura, en declaraciones a los medios antes de clausurar en València el VII Congreso Internacional 'Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia', organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf). Así, ha mostrado "muchísima preocupación" y ha puesto en valor que, "a pesar de todo", hata espacios como el congreso de Aseaf en los que se pone "en el centro los derechos de los niños y niñas en nuestro país.