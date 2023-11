La Reina apoya el uso de herramientas digitales para mejorar la vida de emprendedores vulnerables

La Reina ha visto de primera mano lo que la Fundación Microfinanzas BBVA hace sobre el terreno llevando a los que menos tienen la innovación tecnológica. Durante un acto celebrado en la sede de la fundación, la Reina ha conocido a María Jorge, una emprendedora de la amazonia peruana que ha contado cómo la digitalización está mejorando su vida.La Reina ha destacado la labor de la entidad en la región. Inteligencia artificial o biometría facial son algunas de las herramientas digitales que la Fundación pone a disposición de más de 3 millones de emprendedores en América Latina.Según los últimos datos de la UIT, el organismo especializado para la tecnología de la ONU, 2.600 millones de personas en el mundo no tienen acceso a internet. En América Latina 70 millones de mujeres no tienen internet en el móvil; en España el 63% de ellas sólo disponen de habilidades digitales básicas.Más de 800.000 emprendedores de la FMBBVA, ya son digitales y el 90% de los créditos que concede lo hace a través de sus propias apps.La digitalización no solo es una herramienta inclusiva, sirve también para luchar contra el cambio climático.La FMBBVA lleva más de 15 años apoyando a emprendedores de escasos recursos en cinco países de Latinoamérica; entre sus prioridades: Reducir la brecha digital para suavizar la social, la económica y la de género.