Renfe realiza una inversión de más mil millones de euros para modernizar el 85% de sus talleres

Según un estudio de KPMG, Renfe Ingeniería y Mantenimiento se ha convertido en uno de los pilares económicos del sector industrial. El informe destaca la creación de más de 15.000 empleos y la formación de talento técnico especializado.El estudio resalta el papel de la compañía en el impulso de la economía nacional, generando un 0,87% del PIB de la industria manufacturera.La compañía ha realizado una inversión sin precedentes de más 1.000 millones de euros para modernizar más del 85% de sus talleres y transformar el modelo de mantenimiento ferroviario.Con estas medidas, Renfe Ingeniería y Mantenimiento busca mejorar el servicio al viajero y garantizar la fiabilidad de su flota.