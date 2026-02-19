Repsol eleva un 8% sus ganancias en 2025 y dispara retribución a sus accionistas

Madrid, 19 de febrero de 2026. Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.899 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 8,1% con respecto a los 1.756 millones de euros del ejercicio anterior, impactado por un escenario marcado por la volatilidad, con menores precios del crudo y del gas y unos márgenes moderados en el refino, informó la compañía, que, además, prometió una retribución total a sus accionista en 2026, incluyendo dividendo en efectivo y recompras de acciones, de unos 1.900 millones de euros. (Fuente: Europa Press y Repsol)