Rescatan dos cayucos con 186 migrantes en aguas próximas a El Hierro

El Hierro, 8 de noviembre de 2026. Salvamento Marítimo ha rescatado dos cayucos con 186 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de El Hierro este domingo, según ha informado el ente institucional. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo este sábado una conversación con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien señala que se ha comprometido a convocar de urgencia el próximo martes, 10 de noviembre, una Comisión Interministerial de Inmigración. (Fuente: Europa Press/Acfi Press/X)